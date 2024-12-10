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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 5 formül öne çıktı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 5 formül öne çıktı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

10:1110/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı için yarın ilk toplantısını yapacak. 15 kişilik heyet, bu toplantıda çalışma takvimi ve usullerini belirleyecek. Ardından asgari ücretin artırılmasına yönelik pazarlık süreci resmen başlayacak. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından ortak görüşle kararlaştırılıyor. Komisyonun çalışmalarında şu kriterler öne çıkıyor. Peki asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı için ilk adım yarın atılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 15 kişilik heyetle bir araya gelerek çalışma takvimi ve yöntemlerini belirleyecek. İlk toplantıda çalışma yöntemleri ve takvim planlanırken, ikinci ve üçüncü toplantılarda ise zam oranlarına ilişkin rakamların görüşülmesi bekleniyor. İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Hükümet temsilcileri ise taraflar arasında hakem rolünü üstlenecek.

Asgari Ücrette Yeni Rakamlar Masada

2025 yılı için belirlenecek asgari ücret görüşmeleri başlarken, işçilerin geçim koşulları, işverenin maliyeti ve enflasyon gibi kriterler komisyonun ana gündem maddelerini oluşturuyor. Özellikle enflasyon oranı, belirleyici veri olarak öne çıkıyor.

Mevcut Asgari Ücret Durumu

2024 yılı için belirlenen mevcut asgari ücret şu şekilde:

Brüt Ücret: 20.002 TL

Net Ücret: 17.002 TL

İşverene Maliyet: 23.503 TL

Orta Vadeli Program Tahminleri ve Yıl Sonu Enflasyonu

Orta Vadeli Program (OVP), 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 41.5 olarak belirlemişti. Ancak, Merkez Bankası'nın yaptığı son açıklamalarda bu tahmin yüzde 44 seviyesine çıkarıldı. Komisyonun bu tahminlere göre asgari ücreti nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.

Yüzde 41.5 Artış Durumunda:

Brüt Ücret: 28.303 TL

Net Ücret: 24.058 TL

İşverene Maliyet: 33.257 TL

Yüzde 44 Artış Durumunda:

Brüt Ücret: 28.803 TL

Net Ücret: 24.483 TL

İşverene Maliyet: 33.844 TL

İş Dünyasının Talebi: Ortalama Hesaplama

İş dünyası, yıllık enflasyon yerine, 2024'ün enflasyon oranı ile 2025 tahmin edilen enflasyonun ortalamasını dikkate alacak bir artış önerisi getirmeyi planlıyor.

OVP’de 2025 için enflasyonun yüzde 17 civarında olacağı öngörülürken, bu oranın ortalama yüzde 20-25 seviyesinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Yüzde 25 Artış Durumunda:

Brüt Ücret: 25.003 TL

Net Ücret: 21.253 TL

İşverene Maliyet: 29.379 TL

Yüzde 30 Artış Durumunda:

Brüt Ücret: 26.003 TL

Net Ücret: 22.103 TL

İşverene Maliyet: 30.550 TL

Yüzde 35 Artış Durumunda:

Brüt Ücret: 27.003 TL

Net Ücret: 22.953 TL

İşverene Maliyet: 31.730 TL

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#komisyon

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