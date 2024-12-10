ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 5 formül öne çıktı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı için ilk adım yarın atılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 15 kişilik heyetle bir araya gelerek çalışma takvimi ve yöntemlerini belirleyecek. İlk toplantıda çalışma yöntemleri ve takvim planlanırken, ikinci ve üçüncü toplantılarda ise zam oranlarına ilişkin rakamların görüşülmesi bekleniyor. İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Hükümet temsilcileri ise taraflar arasında hakem rolünü üstlenecek.