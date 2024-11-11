ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ TAHMİN! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

2025 yılı Ocak ayı için asgari ücret zammı görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. İşçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geleceği toplantıda, 2025 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenecek. Enflasyon oranlarının zam üzerinde doğrudan etkisi olacağı belirtilirken, dört aylık enflasyon verileri şimdiden netleşmiş durumda. Yıllık enflasyonun belirlenmesiyle birlikte yeni asgari ücretin ne kadar olacağı da ortaya çıkacak. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…
2025 yılı için asgari ücret zammı hesaplamaları hızla devam ediyor. Son iki yılda yapılan ara zamlar haricinde, her yıl Ocak ayında belirlenen asgari ücret artışı, bir yıl boyunca geçerli oluyor. İşçi ve işveren temsilcilerinin iş birliğiyle belirlenecek bu yeni rakam için geri sayım başladı ve tablo yavaş yavaş şekilleniyor. Enflasyon verilerinin de etkisiyle ortaya çıkacak 2025 Ocak asgari ücret zammı için hesaplamalar ve detaylar şöyle...
EKİM ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı.
Buna göre; Enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 2,88 yükseliş kaydetti.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ilişkin çalışmalarını Aralık ayında gerçekleşek 2025 asgari ücretini kamuoyuna açıklanacak. Yeni ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.
BÜTÇE GÖRÜŞME 15 KASIM'DA BAŞLIYOR!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak. Kasımda milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamalara da odaklanılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan şunları söyledi:
Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL Mİ OLACAK?
Yıllık enflasyonun dikkate alınacağı asgari ücret zammı için yıl sonu tahminleri değerlendiriliyor. Orta Vadeli Program (OVP) yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,50 olarak ön plana çıkması nedeniyle masadaki ilk artışın bu oran üzerinden başlaması bekleniyor.
Beklendiği üzere asgari ücret yüzde 41,50 oranında arttığı takdirde net rakam 24 bin 57 lirayı buluyor.
Yüzde 41 ila 45 arasında çıkan yılsonu tahminlerine göre yüzde 45 zam alınması halinde bu kez yeni asgari ücret 25 bin lirayı aşacak.
6 YENİ HESAP!
YÜZDE 25 ARTARSA
Brüt ücret: 25.003
Net ücret: 21.253
İşverene maliyet: 29.379
YÜZDE 30 ARTARSA
Brüt ücret: 26.003
Net ücret: 22.103
İşverene maliyet: 30.554
YÜZDE 35 ARTARSA
Brüt ücret: 27.003
Net ücret: 22.953
İşverene maliyet: 31.730
YÜZDE 40 ARTARSA
Brüt ücret: 28.003
Net ücret: 23.803
İşverene maliyet: 32.904
YÜZDE 45 ARTARSA
Brüt ücret: 29.003
Net ücret: 24.653
YÜZDE 50 ARTARSA
Brüt ücret: 30. 003
Net ücret: 25.503
İşverene maliyet: 37.255
SON 10 YILIN ÜCRET DEĞİŞİMLERİ
DÖNEM BRÜT ÜCRET (TL) NET ÜCRET(TL)
2014 Ocak 1.071 846
2014 Temmuz 1.134 891.03
2015 Ocak 1.201,50 949,07
2015 Temmuz 1.273,50 1.000,54
2016 Ocak 1.647 1.300,99
2017 Ocak 1.777,50 1.404,06
2018 Ocak 2.029,50 1.603,13
2019 Ocak 2.558,40 2.020,90
2020 Ocak 2.943 2.324,71
2021 Ocak 3.577,50 2.825,90
2022 Ocak 5.004 4.253,40
2022 Temmuz 6.471 5.500,35
2023 Ocak 10.008 8.506,80
2023 Temmuz 13.414,50 11.402,32
2024 Ocak 20.002,50 17.002,12