Asgari ücrete kapsamlı hesap geldi! 7 formülle rakam şekillendi: 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi...

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı gündemdeki yerini koruyor. İşçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yapılan yüzde 49'luk zamla net asgari ücret 17.002 TL'ye yükselmişti. 2025 yılı için belirlenecek yeni net ve brüt ücretlerle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak?

1 /15 2024 yılının son iki ayına girilirken, milyonlarca çalışan yeni yılda belirlenecek asgari ücret rakamını merakla bekliyor. 2025 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmelerin önemi büyük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret artışına dair ilk açıklamalarını yaparak, komisyonun işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte dengeli bir çözüm bulmak için çalışacağını belirtti. 2024 yılında yapılan yüksek zam oranları, 2025 yılı için de beklentileri artırmış durumda. Peki, 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak?

2 /15 ASGARİ ÜCRETE NE ZAMAN ZAM GELECEK? Asgari ücrete yapılacak zam, 2024 yılı Aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından sonra belirlenecek. Bu yeni ücret, 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

3 /15 BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Asgari ücret konusunda hükümet olarak tek başımıza karar vermiyoruz. Aralık ayı başında işçi ve işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız,” dedi.

4 /15 ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU! Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 49,38 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon, üç yıl sonra ilk kez politika faizinin altında kaldı. Merkez Bankası, Eylül ayında politika faizini %50'de sabit tutmuştu.

5 /15 SON 10 YILIN ÜCRET DEĞİŞİMLERİ Son 10 yılda asgari ücrette yaşanan değişimler şu şekilde: 2014 Ocak: 1.071 TL brüt, 846 TL net 2015 Ocak: 1.201,50 TL brüt, 949,07 TL net 2024 Ocak: 20.002,50 TL brüt, 17.002,12 TL net

6 /15 ASGARİ ÜCRET OCAK 2024 NET HESABI (TL/AY) Asgari ücret: 20.002,50 TL SGK primi (%14): 2.800,35 TL İşsizlik sigortası primi (%1): 200,03 TL Kesintiler toplamı: 3.000,38 TL Net asgari ücret: 17.002,12 TL

7 /15 PİYASANIN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14. 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 27,49 olarak öngörülüyor.

8 /15 PİYASANIN 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET Asgari ücret: 28.631,58 TL SGK primi (%14): 4.008,42 TL İşsizlik sigortası primi (%1): 286,31 TL Net asgari ücret: 24.336,84 TL

9 /15 OVP'DEKİ YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ Yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 41,5. 2025 yılı içinse yüzde 17,5 olarak öngörülüyor.

10 /15 OVP'DEKİ 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET Asgari ücret: 28.303 TL SGK primi (%14): 3.962,42 TL İşsizlik sigortası primi (%1): 283,03 TL Net asgari ücret: 24.058 TL

11 /15 AA ANKETİNDEKİ 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET Anadolu Ajansı Anketi'ne göre, 2025 yılı asgari ücreti şu şekilde hesaplanıyor: Asgari ücret: 28.531,57 TL Net asgari ücret: 24.251,83 TL

12 /15 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET AA Finans, TCMB ve OVP enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre hesaplanan 2025 asgari ücret: Asgari ücret: 28.487,56 TL Net asgari ücret: 24.214,42 TL

13 /15 REUTERS ANKETİNDEKİ 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET Reuters Anketi'ne göre, 2025 yılı net asgari ücret şu şekilde: Asgari ücret: 28.593,58 TL Net asgari ücret: 24.304,54 TL

14 /15 FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ANKETİNDEKİ 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET Asgari ücret: 29.881,74 TL Net asgari ücret: 25.399,47 TL