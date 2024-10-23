Asgari ücrette rakam netleşiyor! Hesaplar sil baştan değişecek: 2025 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret konusu, gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunarak sürecin nasıl işleyeceğine dair ipuçları verdi. Peki 2025 asgari ücreti ne kadar olacak? İşte masada yer alan rakamlar...

1 /12 Çalışan, çalışmayan milyonlarca vatandaş, Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücreti merakla bekliyor. 2024 yılına yönelik asgari ücret artışı, özellikle yüksek enflasyon karşısında alım gücünü koruma adına büyük önem taşıyor. Bu kritik süreçte, ekonomi yönetiminden de önemli mesajlar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesi sırasında çalışanların refahını koruyacak adımların atılacağını ve ekonomik şartların dikkate alınacağını vurguladı. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla birlikte, yeni ücretin detayları netleşecek.

2 /12 2025 Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı Çalışan kesimin merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için süreç hızla ilerliyor. Ocak 2024'te yüzde 49,11 oranında artırılarak net 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, bu yıl da aynı şekilde enflasyonun üzerinde artırılacak.

3 /12 Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında, yeni ücretin belirlenmesi bekleniyor.

4 /12 Enflasyon Beklentileri Ücret Artışını Belirleyecek Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri enflasyon oranı olacak. Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörülüyor.

5 /12 Ancak, Merkez Bankası ve diğer ekonomik kuruluşların yaptığı anket sonuçlarına göre enflasyonun yüzde 45'e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu oranlar, asgari ücret zammı için önemli bir ipucu sunuyor.

6 /12 İşçi, İşveren ve Hükümet Bir Araya Gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle Aralık ayında toplanacak.

7 /12 İşverenler, maliyetlerin kontrol altında tutulmasını talep ederken, çalışanlar ise yüksek enflasyon karşısında alım güçlerini koruyacak bir zam bekliyor. Hükümet, taraflar arasında dengeyi sağlamaya çalışacak.

8 /12 2025 İçin Farklı Zam Senaryoları Masada Komisyonun önünde farklı zam oranlarına göre 2025 yılı net asgari ücret tahminleri yer alıyor: %25 zam: 21.252 TL %30 zam: 22.102 TL %35 zam: 22.953 TL %40 zam: 23.803 TL %41,5 zam: 24.055 TL %45 zam: 24.653 TL

9 /12 Asgari Ücret Belirlenirken Nelere Dikkat Edilecek? Hükümet, asgari ücretin belirlenmesi sırasında enflasyon oranını, ekonomik büyümeyi, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını ve vatandaşların yaşam standartlarını dikkate alacak.

10 /12 Bu sürecin sonunda, milyonlarca çalışan için yeni asgari ücret rakamı açıklanacak ve 2025 yılı itibarıyla maaş bordroları yeniden düzenlenecek.

11 /12 Hükümetten İlk Açıklama Geldi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 22 Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamada, asgari ücrette satın alma gücünün korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.