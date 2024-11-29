ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?





Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek. TÜRK-İŞ'teki 5 kişilik heyetin 4'ü işçilerden oluşurken, biri ise gazeteci olacak. Komisyonda işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.