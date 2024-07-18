Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığında görevden alma ve atamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığında da bazı üst kademe yöneticileri görevden alındı, bu görevlere yeni isimler atandı.

Buna göre, görevden alınan Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ile Refik Tuzcuoğlu'nun yerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı olarak atandı.