Avrupa'da kış transfer dönemi tamamlandı: İşte en pahalı 10 transfer!

- En fazla para harcayan kulüp Manchester City oldu





İngiliz medyasına göre Premier Lig kulüpleri, kış transfer döneminde yaklaşık 370 milyon sterlin harcadı.





Geçen yıl kış transfer döneminde ödenen rakam ise sadece 100 milyon sterlindi.

Manchester City, tek başına Premier Lig'deki 19 kulübün toplam harcamasına yakın harcama yaptı.





Bu sezon Premier Lig'de kötü bir performans sergileyen Manchester City'nin 2024-2025 sezonu kış transfer dönemindeki toplam bonservis harcaması yaklaşık 180 milyon sterlin oldu.





City'nin harcaması, 2023'te 275 milyon sterlin harcayan Chelsea'nin ardından bir kış transfer dönemindeki en yüksek ikinci harcama olarak kayıtlara geçti.















