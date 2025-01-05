EYT ile emeklilik müjdesi. Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik şartlarını iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir düzenleme gündemde. Bu düzenlemenin, özellikle prim ödeme gün sayısı ve emeklilik yaşında yapılacak değişiklikleri içermesi bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için ödemesi gereken prim gün sayısı, 9.000 günden 7.200 güne düşürülüyor. Böylelikle esnaf ve çiftçilere erken emeklilik imkanı doğacak. Peki Bağkur prim eşitlemesinden kimler faydalanabilecek? İşte prim gün şartı ve yaş detayları.
Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik şartlarında yapılacak yeni düzenleme, sigortalılar adına önemli bir iyileştirme getiriyor. Bu düzenleme ile Bağ-Kur’luların emeklilik için ödemesi gereken prim gün sayısı 9.000 günden 7.200 güne düşürülüyor. Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf ve çiftçilere erken emeklilik hakkı sağlayacak.
Bağkur emeklilik süresi kısalıyor mu?
Emeklilik süresi kısalıyor. 7.200 gün prim ödemesi, 9.000 güne kıyasla yaklaşık 5 yıl daha erken emeklilik anlamına geliyor.
Bu, birçok sigortalının daha erken yaşta emeklilik hakkı kazanmasını sağlayacak.
Bu düzenleme, farklı sigorta türleri (SSK, Bağ-Kur) arasındaki emeklilik şartlarındaki eşitsizliği büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Daha az prim günü ödeme gerekliliği, prim borcu nedeniyle emekliliği geciken birçok kişinin önündeki engeller de kalkmış olacak.
Bağkur prim eşitlemesinden kimler faydalanabilecek?
Bu düzenlemenin ilk etapta küçük esnaf, çiftçi ve zanaatkârları hedef alması bekleniyor. Düzenlemenin kapsamı genişletilirse, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan EYT’liler de bu fırsattan yararlanabilecek.
Bağkur Eşitlemesi Prim Gün Şartı ve Yaş Detayları
7200 Gün Şartı: Kadın ve erkek sigortalılar için 9.000 gün yerine 7.200 gün prim ödeme şartı getirilecek.
Yaş Şartı Devam Edecek: Prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaş şartını da sağladığında emekli olabilecek.
1 Mayıs 2008 Sonrası Sigortalılar: 1.800 günlük indirim, bu tarihten sonra sigortalı olanlara da erken emeklilik sağlayacak.
Esnafa erken emeklilik ne zaman verilecek?
Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekonomi, gündemin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Tartışılan düzenlemeler arasında, Bağ-Kur'da prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi dikkat çekiyor. SGK'da SSK ve Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesi planıyla, şu anda 9000 gün olan Bağ-Kur prim şartının 7200'e indirilmesi gündemde. Bu değişiklik, kuaför, berber, mahalle bakkalı ve ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın daha erken emekli olabilmesine imkan tanıyabilir.
Bağ-Kur prim eşitlemesi ile kim ne zaman emekli olacak?
Yapılacak yeni düzenleme ile SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim günleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak.
Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi çıktı mı ne zaman yasalaşacak?
Düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu konuda en son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Işıkhan, Bağ-Kurlular’ın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söyledi. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılacak. Bu sene sonuna kadar düzenleme yapılacağını sanmıyorum.” TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak.
Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.
Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.