BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON GELİŞMELER: Bağkur 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Torba Yasa sonrası...

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, hayallerindeki emeklilik günlerine daha da yaklaşacaklarını umut eden Bağ-Kur'lular, heyecan ve beklentiyle bekleyişe devam ediyor.