BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON GELİŞMELER: Bağkur 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Torba Yasa sonrası...

"Bağkur 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir Bağ-Kur'luların da emeklilik için 7200 prim günü şartının getirilmesi talebi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi (yani 9000'den 7200'e düşürülmesi) konusunun orta vadeli planlar arasında olduğunu açıkladı. Esnafa erken emeklilik fırsatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) torba yasa teklifi kapsamında değerlendirilecek. Peki Bağkur 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Torba Yasa sonrası...
"Bağkur 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Torba Yasa onaylandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur'luların prim gün sayısını SSK'lılarla eşitlemek için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı konusundaki gelişmeler, esnaflar ve Bağ-Kur sigortalıları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İşte erken emeklilik için detaylar...
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM
Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, hayallerindeki emeklilik günlerine daha da yaklaşacaklarını umut eden Bağ-Kur'lular, heyecan ve beklentiyle bekleyişe devam ediyor.
BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.
Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.
BAKAN IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.
BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.
5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK
Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.