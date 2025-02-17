Balsu Gıda'nın halka arz kapsamında, 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında talep toplama sürecini tamamladı. Halka arzda pay başına fiyat 17,57 TL olarak belirlendi. Balsu Gıda 'BALSU' BIST koduyla borsada işlem görmeye başladı. Peki Balsu Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verir?
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 12-13-14 Şubat tarihlerinde talep topladı. 278 milyon lot satışa sunan şirketin halka arzına 200 binden fazla yatırımcı katıldı. Şirket, önümüzdeki günlerde 'BALSU' koduyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Peki Balsu Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı mı? Balsu Gıda'nın borsada ne zaman işlem görecek?
Balsu Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı mı?
Balsu Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı.Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin paylarının halka arzı 12-13-14 Şubat 2025 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirildi. Buna göre şirketin halka arzı 4 milyar 884 milyon 460 bin TL olarak tamamlandı.
Şirketin sermayesinin 1 milyar TL’den 1.112.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle, ihraç edilen 112 milyon TL nominal değerli 112 milyon adet pay ile mevcut ortak CZ Holding A.Ş.’ye ait 166 milyon TL nominal değerli 166 milyon adet pay, toplamda 278 milyon adet pay, 17,57 TL’den satışa sunuldu. Bu payların tamamı satılarak dağıtımı başarıyla gerçekleştirildi.
Balsu Gıda kaç lot verdi?
Balsu Gıda, toplamda 278 milyon lot satışa sundu. Yatırımcı başına 14.776 TL değerinde 841 lot paylaştırıldı. Halka arza ise toplamda 200 bin 209 kişi katıldı.
Balsu Gıda borsada ne zaman işlem görecek?
Balsu Gıda'nın borsada işlem görmeye başlayacağı tarih henüz kesinleşmiş değil. Şirketin borsa açılışıyla ilgili açıklamalar için yatırımcılar ve piyasa takipçileri dikkatle bekliyor.