Şirketin sermayesinin 1 milyar TL’den 1.112.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle, ihraç edilen 112 milyon TL nominal değerli 112 milyon adet pay ile mevcut ortak CZ Holding A.Ş.’ye ait 166 milyon TL nominal değerli 166 milyon adet pay, toplamda 278 milyon adet pay, 17,57 TL’den satışa sunuldu. Bu payların tamamı satılarak dağıtımı başarıyla gerçekleştirildi.