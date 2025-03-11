Başvurular tarihleri açıklandı! TOKİ 2+1 ve 3+1 konut şartları: Aylık 12-13 bin TL taksit ödemesi ile...

TOKİ, dar gelirli vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı konut satışlarına devam ediyor. İstanbul, Ankara, Bolu ve Düzce başta olmak üzere birçok ilde 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulacağı yeni proje için başvuru süreci başladı. Kuralı satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olan projede, ev sahibi olmak isteyenler detayları yakından takip ediyor.