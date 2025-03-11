Başvurular tarihleri açıklandı! TOKİ 2+1 ve 3+1 konut şartları: Aylık 12-13 bin TL taksit ödemesi ile...

TOKİ, Türkiye genelinde uygun fiyatlı konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara, Düzce ve Bolu gibi birçok ilde satışa sunulan 2+1 ve 3+1 daireler, kuralı satış yöntemiyle sahiplerini buluyor. Özellikle uygun ödeme koşulları, TOKİ konutlarını ev sahibi olmak isteyenler için cazip hale getiriyor.
TOKİ, dar gelirli vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı konut satışlarına devam ediyor. İstanbul, Ankara, Bolu ve Düzce başta olmak üzere birçok ilde 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulacağı yeni proje için başvuru süreci başladı. Kuralı satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olan projede, ev sahibi olmak isteyenler detayları yakından takip ediyor.
BAŞVURULAR BAŞLADI: TOKİ DAİRE SATACAK
TOKİ tarafından Düzce Merkez Kirazlı Mahallesi 1. Etap 285 konut ve 2. Etap 349 Konut Projesi kapsamında üretilen 39 adet konutun satışa çıkartılacağı açıklanmıştı.
Düzce ilinde satışa çıkartılacak dairelere başvurular 10 Mart 2025 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 14 Mart 2025.
T. Halk Bankası A.Ş.'nin Düzce ilindeki şubelerde başvuru yapılabileceği belirtilirken, başvuru bedeli 10.000 TL olarak açıklandı. Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak duyuruldu. Kura tarihi ise 21 Mart 2025 olarak belirtildi.
T. Halk Bankası A.Ş. Düzce Bulvar Şubesinde sözleşme imzalanacağı belirtilirken, asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 02 Nisan - 04 Nisan 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 14 Nisan - 16 Nisan 2025 olarak açıklandı.
DÜZCE KONUT LİSTESİ
Düzce ilinde TOKİ tarafından satılacak konutlardan 26'sı 2+1 ve 13'ü 3+1 olarak duyuruldu. En uygun 2+1 konut; 487.501,44 TL peşinat, 120 ay vade ve 12.187,54 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.
SÖZLEŞME ŞARTLARI VE DİĞER DETAYLAR
TOKİ, satış kampanyasına Düzce ilinde başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet edenler veya il nüfusuna kayıtlı olanların başvuruda bulunabileceklerini duyurdu.
Daireler için başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını tamamlamış olma şartlarının aranacağı açıklandı.