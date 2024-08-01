Akaryakıt fiyatları, hem ulusal hem de uluslararası ekonomik faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu fiyatların belirlenmesinde, ham petrol fiyatları, döviz kurları, vergiler ve rafineri maliyetleri gibi birçok değişken rol oynamaktadır. Türkiye'de akaryakıt fiyatları genellikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen formüllerle hesaplanır ve haftalık olarak güncellenir. Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle: