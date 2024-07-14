Benzin motorin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 14 Temmuz 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları.

1 / 8 Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arınıyor. Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatları na zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama geldi mi? 14 Temmuz 2024 mazot, benzin, LPG fiyatları.

2 / 8 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Peki 14 Temmuz 2024 benzin motorin fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları.





3 / 8 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44.77 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.73 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.39 TL

4 / 8 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44.90 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.82 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.94 TL

5 / 8 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 45.70 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 45.65 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.94 TL

6 / 8 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 46.09 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 46.09 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 22.64

7 / 8 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



