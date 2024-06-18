Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Akaryakıt fiyatlarına zam yada indirim var mı? sorusu araç sahipleri tarafından soruluyor. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? Benzin ve otogaza zam ya da indirim var mı? 18 Haziran Salı günü güncel akaryakıt benzin motorin fiyatları.

1 / 7 Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arınıyor. Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatları na zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama geldi mi? 18 Haziran 2024 mazot, benzin, LPG fiyatları.

2 / 7 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da takip ediliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,27 dolar. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmişti. Peki, Akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları...

3 / 7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40.15 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.57 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.64 TL

4 / 7 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40.29 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.67 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.19 TL

5 / 7 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.24 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.63 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.19 TL

6 / 7 İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 41.54 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 42.02 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 19.89 TL