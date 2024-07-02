Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Akaryakıt fiyatlarına zam yada indirim var mı? sorusu araç sahipleri tarafından soruluyor. Benzin ve motorine gelen 13 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Otogaza 1,76 lira zam geldi. Yeni zam pompaya yansıdı. Peki bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? 2 Temmuz 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

1 / 7 Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arınıyor. Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatları na zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama geldi mi? 2 Temmuz 2024 mazot, benzin, LPG fiyatları.

2 / 7 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Benzin ve motorine gelen 13 kuruşluk zammın ardından bu kez de otogaza 1,76 lira zam geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin güncel fiyatları (2 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları).

3 / 7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.27 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.41 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.44 TL

4 / 7 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.40 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.51 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.99 TL

5 / 7 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.38 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.48 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.99 TL

6 / 7 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 43.72 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 43.90 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 21.69 TL