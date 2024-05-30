Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Brent petrol 4 haftandan sonra dibi gördü. Brent petrol varil fiyatının 80 dolardan işlem görmesiyle benzin ve motorinde indirim beklentileri oluştu. Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti. Peki benzin ve motorine indirim geldi mi? Mazota zam var mı? 30 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...
Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arınıyor. Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama geldi mi? 30 Mayıs 2024 Perşembe mazot, benzin, LPG fiyatları.
Akaryakıt fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Döviz kuru arttıkça, ithal edilen ham petrolün fiyatı da artar. Bu durum, akaryakıt rafinerileri için maliyeti yükseltir ve pompa fiyatlarına yansır. Döviz kuru düştüğünde ise ham petrolün fiyatı ucuzlar ve akaryakıt fiyatları da düşme eğilimindedir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.28 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.19 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.43 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.36 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.25 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.97 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 42.26 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.23 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 42.54 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 41.54 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 20.51 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.