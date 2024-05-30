Akaryakıt fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Döviz kuru arttıkça, ithal edilen ham petrolün fiyatı da artar. Bu durum, akaryakıt rafinerileri için maliyeti yükseltir ve pompa fiyatlarına yansır. Döviz kuru düştüğünde ise ham petrolün fiyatı ucuzlar ve akaryakıt fiyatları da düşme eğilimindedir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.