Benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yeni gelen zam ya da indirim tabeladaki fiyatlara yansıyor. Benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?’, ‘Bugün akaryakıta indirim-zam var mı?’ gibi sorular merak edilirken son dakika gelişmesi yaşandı. Brent petrol, son 6 haftanın en düşük seviyesi olan 80,50 dolara düşerken indirim için gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki benzin ne kadar, motorin litre fiyatı kaç TL? İşte 30 Temmuz 2024 Salı güncel benzin ve mazot litre fiyatı…

1 / 8 Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arınıyor. Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatları na zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, 30 Temmuz 2024 Salı benzine, mazota ve LPG’ye zam ya da indirim var mı?

2 / 8 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirim yapılmıştı. Petrol fiyatları 6 haftanın en dip seviyesini gördü. Şimdi gözler tekrar akaryakıt fiyatlarında. Peki benzine motorine indirim zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne? İşte il il benzin-mazot fiyatı...



3 / 8 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44.98 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.47 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.39 TL

4 / 8 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.10 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.54 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.94 TL

5 / 8 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 45.74 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 44.22 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.94 TL

6 / 8 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 46.16 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.70 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 22,64

7 / 8 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



