Dünya genelinde petrol talebi ve arzındaki dengesizlikler, döviz kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler gibi faktörler Brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiler. Petrol, akaryakıtın temel ham maddesi olduğu için fiyatlardaki artış veya düşüşler, pompada da doğrudan hissedilir. Benzin ya da motorin fiyatında zam ya da indirim var mı? 6 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. İşte 4 Ağustos 2024 Güncel benzin ve motorin akaryakıt fiyatları.

1 / 8 Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurundaki değişikliklerin akaryakıt fiyatlarına yansıdığı belirtilmektedir. İşte benzin ve motorin güncel fiyatları (4 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları)

2 / 8 Akaryakıt fiyatları, hem ulusal hem de uluslararası ekonomik faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu fiyatların belirlenmesinde, ham petrol fiyatları, döviz kurları, vergiler ve rafineri maliyetleri gibi birçok değişken rol oynamaktadır. Benzin ya da motorin fiyatında zam ya da indirim var mı? 6 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. İşte 4 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

3 / 8 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.08 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.57 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.39 TL

4 / 8 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.20 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.64 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.94 TL

5 / 8 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 45.76 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 44.24 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.94 TL

6 / 8 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 46.19 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.75 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 22,64

7 / 8 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



