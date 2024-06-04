Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Akaryakıt fiyatlarına zam yada indirim var mı? sorusu araç sahipleri tarafından soruluyor. LPG fiyatlarında 1 lira 8 kuruşluk bir indirim gelirken, motorin fiyatlarına ise 17 kuruşluk zam geldi. Peki benzine indirim ya da zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar oldu? 4 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...

1 / 7 Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arınıyor. Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatları na zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama geldi mi? 4 Haziran 2024 Salı mazot, benzin, LPG fiyatları.

2 / 7 Uluslararası fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Bir süredir kurun sabit kalmasının da etkisiyle akaryakıtta büyük artış görülmezken, zaman zaman indirim haberleri geliyor. Buna göre, LPG'de 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, otogazda 1 lira 8 kuruşluk bir indirim, motorinde ise 17 kuruşluk bir artış yaşandı. Zamlı Fiyatlar pompaya yansıdı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.

3 / 7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.33 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.64 TL

4 / 7 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.38 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.44 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.19 TL

5 / 7 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,30 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.42 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.19 TL

6 / 7 İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 42.66 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 41,76 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 20.89 TL