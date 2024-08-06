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Akaryakıta indirim geldi! Tabela fiyatları değişti: 6 Ağustos 2024 Salı güncel benzin-mazot-LPG fiyatı...

09:06 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 09:06 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Akaryakıtta indirim, zam var mı? Güncel benzin motorin fiyatları</p>
Akaryakıtta indirim, zam var mı? Güncel benzin motorin fiyatları

Dünya genelinde petrol talebi ve arzındaki dengesizlikler, döviz kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler gibi faktörler Brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiler. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Peki motorine indirim var mı? 6 Ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte güncel benzin ve motorin akaryakıt fiyatları.

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurundaki değişikliklerin akaryakıt fiyatlarına yansıdığı belirtilmektedir. İşte benzin ve motorin güncel fiyatları 6 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları.

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Akaryakıt fiyatları, hem ulusal hem de uluslararası ekonomik faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren benzin litre fiyatına 1 lira 73 kuruşluk indirim geldi. 6 Ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,32 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.39 TL

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,62 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.94 TL

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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,04 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,24 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.94 TL

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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 44,47 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.72 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 22,64

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



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Akaryakıt tasarrufu için ipuçları:

Lastik basıncını yol şartlarına uygun ayarlayın   

Aracınızı iyi durumda tutun

Araç üstü port bagajı çıkarın   

Klimanın kullanımını en aza indirin

Gereksiz ağırlıkları yok edin

Dur kalkları azaltın

Rölantiden uzak durun

Ani hızlanmalardan kaçının

Kısa mesafelerden kaçının

Yüksek kaliteli akaryakıt kullanın

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