Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Akaryakıt fiyatlarına zam yada indirim var mı? sorusu araç sahipleri tarafından soruluyor. LPG fiyatlarında 1 lira 8 kuruşluk bir indirim gelmişti. Petrol fiyatları 4 ayın en düşük seviyesini görmesiyle birlikte bu kez benzin ve motorini indirim geldi. Yeni fiyatlar tabelaya yansıdı. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? 7 Haziran Cuma günü güncel akaryakıt benzin motorin fiyatları.

1 / 7 Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arınıyor. Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatları na zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama geldi mi? 7 Haziran 2024 mazot, benzin, LPG fiyatları.

2 / 7 Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıta indirim ya da zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarının geçtiğimiz günlerde şubattan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi akaryakıt fiyatlarına indirim getirdi. Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı. Motorin ve benzine gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Haziran akaryakıt fiyatları...

3 / 7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,05 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,13 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,41 TL

4 / 7 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,13 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,21 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,88 TL

5 / 7 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,13 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,20 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 19,85 TL

6 / 7 İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 41,42 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 40,52 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 19,47 TL

ANTALYA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Antalya'da benzin litre fiyatı: 41,87 TL Antalya'da motorin litre fiyatı: 41,04 TL