Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.

Akaryakıta ÖTV zammı geldi mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi. Benzinde 9,45 lira, motorinde 8,86 lira, LPG'de 7,26 lira ÖTV uygulandığına yer verilen açıklamada, "Sonuç olarak, son 6 ayda yüzde 19,49 olarak gerçekleşen 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışına göre, benzinde 1,84 lira, motorinde 1,72 lira, LPG'de 1,41 lira ÖTV artışı olmuştur." ifadesi kullanıldı. Peki benzin ve motorin güncel fiyatları bugün ne kadar?