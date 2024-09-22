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Benzine zam geliyor! Tarih verildi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Benzine zam geliyor! Tarih verildi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

13:5722/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Güncel akaryakıt fiyatları</p>
Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,20 TL fiyat artışı bekleniyor. Peki benzin ne kadar? Motorin (mazot) kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları son durum.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motor fiyatlarının doğrudan etkilenmesine neden oluyor. Brent petrolü uluslararası piyasalarda işlem gören bir ham petrolün türü, fiyatlarındaki düşüş veya düşüş, yakıt fiyatlarına da yansır. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör ise döviz kurlarındaki değişimler ve arz-talep dengeleri. İşte güncel benzin, motorin fiyatları.

Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin grubuna 24 Eylül 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 20 kuruş zam geleceği öğrenildi. Mazot grubu için ise şu an için gelen bir bilgi yok. İstanbul, İzmir ve Ankara 22 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.42 TL

Motorin litre fiyatı: 41.67 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.19 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.35 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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