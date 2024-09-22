Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motor fiyatlarının doğrudan etkilenmesine neden oluyor. Brent petrolü uluslararası piyasalarda işlem gören bir ham petrolün türü, fiyatlarındaki düşüş veya düşüş, yakıt fiyatlarına da yansır. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör ise döviz kurlarındaki değişimler ve arz-talep dengeleri. İşte güncel benzin, motorin fiyatları.