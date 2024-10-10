Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol fiyatları, İsrail'in İran'ın petrol tesislerini vuracağı iddiasıyla yeniden hareketlendi. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Peki 10 Ekim 2024 benzin motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Mazot litre fiyatı kaç para oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi. İşte İstanbul,
Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları.
Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Orta Doğu'daki savaş küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının artışına neden olurken, benzin ve motorinde zam geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen zam tutarlarının detayları.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,90 TL
Motorin litre fiyatı: 43,47 TL
LPG litre fiyatı: 24.85 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,78 TL
Motorin litre fiyatı: 43,41 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,26 TL
Motorin litre fiyatı: 43,93 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,72 TL
Motorin litre fiyatı: 44,44 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.