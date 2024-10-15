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Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! 15 Ekim 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! 15 Ekim 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum

13:2415/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
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<p>Güncel akaryakıt fiyatları</p>
Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol fiyatları, İsrail'in İran'ın petrol tesislerini vuracağı iddiasıyla yeniden hareketlendi. Petrol fiyatlarındaki artış motorin ve benzin litre fiyatlarına yansımıştı. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 15 Ekim 2024 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi. İşte İstanbul,

Ankara ve İzmir için benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum!

Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve Orta Doğudaki gerginlik akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Akaryakıt fiyatlarına bu zamlar geçtiğimiz hafta yansımıştı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen zam tutarlarının detayları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.69 TL

Motorin litre fiyatı: 43.55 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.58 TL

Motorin litre fiyatı: 43.49 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.07 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 44.57 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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