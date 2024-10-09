Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol fiyatları, İsrail'in İran'ın petrol tesislerini vuracağı iddiasıyla yeniden hareketlendi. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta içinde yine zam bekleniyor. Peki akaryakıta zam ne zaman gelecek? 9 Ekim 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi. İşte İstanbul,
Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları.
Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta içinde yine zam bekleniyor. 9 Ekim çarşamba (bugün) gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam, 10 Ekim perşembe gece yarısı da benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacağı belirtiliyor. Peki, 9 Ekim 2024 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara'daki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.75 TL
Motorin litre fiyatı: 42.59 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.65 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.27 TL
Motorin litre fiyatı: 43.18 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.72 TL
Motorin litre fiyatı: 43.70 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.