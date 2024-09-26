Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 1 lira 20 kuruş zammın ardından bu kez cuma gününden geçerli olmak üzere motorine 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Peki 26 Eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi. İşte İstanbul,
Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları.
Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?
Geçtiğimiz haftalarda motorine gelen indirim sonrası bugün gece saatleri itibarıyla benzin pompa fiyatında artışa gidildi. Benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmişti. Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Peki 26 Eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.72 TL
Motorin litre fiyatı: 41.74 TL
LPG litre fiyatı: 25,13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.60 TL
Motorin litre fiyatı: 41,67 TL
LPG litre fiyatı: 24,95 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.09 TL
Motorin litre fiyatı: 42.19 TL
LPG litre fiyatı: 25,14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.54 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 25,04 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.