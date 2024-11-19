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Benzine indirim geldi: Akaryakıt istasyonlarında tabela fiyatları değişti! İşte 19 Kasım güncel motorin-LPG fiyatı

Benzine indirim geldi: Akaryakıt istasyonlarında tabela fiyatları değişti! İşte 19 Kasım güncel motorin-LPG fiyatı

09:0619/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Benzine indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın olumlu etkisi akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Gece yarısı itibarıyla benzin fiyatına litre başına 60-64 kuruş arasında indirim geldi. İşte gelen indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatları.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyor. Son olarak araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları.

İstanbul (Avrupa Yakası) güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 42,30 TL

Motorin: 41,88 TL

LPG (Otogaz): 26,03 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 42,19 TL

Motorin: 41,82 TL

LPG (Otogaz): 24,49 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 42,73 TL

Motorin: 42,44 TL

LPG (Otogaz): 26,04 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 43,20 TL

Motorin: 43,92 TL

LPG (Otogaz): 25,49 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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