Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, TOKİ tarafından 105 konutluk bir proje hayata geçirilmeye başlandı. İlçeye yeni bir soluk getirecek olan bu proje, temel atma töreniyle resmen start aldı. Peki Bilecik Pazaryeri TOKİ konutları ne zaman bitecek?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'de uygun fiyatlı konut üretiminde öncü kuruluşlardan biridir. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeleri için birçok farklı proje hayata geçirmekte.
TOKİ'nin bu tür projeleri, ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Pazaryeri'ne de önemli yatırımlar yapmakta. İlçenin gelişimine katkı sağlayan bu tür projeler, hem vatandaşlar hem de yerel yönetimler tarafından memnuniyetle karşılanmakta.
Bilecik Pazaryeri TOKİ konutlarında kaba inşaat yıl sonuna kadar bitecek
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 105 konutun temel atma töreni yapıldı. Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, programda yaptığı konuşmada, konutların ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçedeki kiralık ev ihtiyacını bir nebze de olsa gidecek projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçe Müftüsü Şerif Gedik, belediye meclisi üyeleri ve yüklenici firma sahibi Veysi Eren'in katıldığı tören, dua edilmesi ve kurban kesimiyle tamamlandı.
5 bloktan oluşacak projede, kaba inşaatın yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Kaba inşaatın bitmesiyle birlikte konutların anahtar teslimde en önemli eşik aşılmış olunacak.