TOKİ'nin bu tür projeleri, ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Pazaryeri'ne de önemli yatırımlar yapmakta. İlçenin gelişimine katkı sağlayan bu tür projeler, hem vatandaşlar hem de yerel yönetimler tarafından memnuniyetle karşılanmakta.