BİLSEM öğretmen atama sonuçları için gözler MEB’de. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için yapılan öğretmen atama sonuçları merakla bekleniyor. 2024 BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar büyük bir heyecanla sonuçlarını sorgulamak istiyor. BİLSEM öğretmen atama sonuçları 2024 henüz açıklanmadı. Peki, BİLSEM öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS E-Devlet BİLSEM öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı başvuruda bulunan öğretmen adayları tarafından merak konusu. BİLSEM öğretmen atama sonuçları için nefesler tutuldu meb.gov.tr BİLSEM sonuç sorgulama ekranı üzerinden sorgulama bugün daha sıklıkla yapılmakta. Peki BİLSEM öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen atama sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında bilgiler.
BİLSEM Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı Mı, Ne Zaman Açıklanacak?
BİLSEM öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. BİLSEM öğretmen atama tercihleri 18-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu kapsamda BİLSEM öğretmen atama sonuçları 24 Temmuz 2024 tarihinde belli olacak.
BİLSEM öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılacak?
BİLSEM öğretmen atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinde ilan edilecek. Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek, görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacak. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülüne işlenecek.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI ÖĞRENME SAYFASI
BİLSEM öğretmen ataması nasıl yapılacak?
Sözlü sınava katılmayan ve sözlü sınav esnasında sınav kurallarına aykırı şekilde davranan öğretmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Başvuru sürecinden sonra görev ili değişen ve/veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları geçersiz sayılacak.
Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacak.
Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) puanı fazla olan adaya öncelik verilecek.
Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak öğretmen Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek bilgisayar kurası ile belirlenecek. 40 ve üzeri puan almış öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir. Sözlü sınav puanları da sadece başvuru yapılan yıl için geçerli sayılacak olup, bir sonraki yıl için kullanılamayacak.
BİLSEM Nedir?
BİLSEM, Bilim ve Sanat Merkezleri'nin kısaltmasıdır. Bu merkezler, üstün yetenekli öğrencilere yönelik özel eğitim programları sunarak onların yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. BİLSEM'de görev yapacak öğretmenler, titiz bir değerlendirme sürecinden geçerek atanırlar.