BİM market her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. Zincir markette her ihtiyaca uygun çeşitli kategorilerde ürünler geliyor. Mutfak araç gereçlerinden piknik malzemelerine, çocuk oyuncaklarından kozmetiğe birçok ürün satışa çıkıyor. Bim aktüel 13 Mayıs 2025 kataloğu içerisinde; Rinso Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg 325 TL, Selpak Kağıt Havlu Extra Yağ Emici 95 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 189 TL, Hypo Klasik Çamaşır Suyu 4 kg 69,50 TL, We Mara Masaj Başlıklı Selülit Kremi 120 ml 299 TL' den satışta olacak. Peki, bim'de bu hafta neler var? İşte, bim aktüel ürünler kataloğu 13-16 Mayıs 2025 indirimli ürünler kataloğu...

1 /9 BİM 13-16 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER

2 /9 Kakaolu Fındık Kreması 630 g: 99 TL

Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 110 g: 59 TL Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 g: 29 TL Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar: 17 TL Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi : 35 TL Kurabiye 175 g: 75 TL Yumuşak Şeker Party Mix 400 g: 59 TL Kavrulmuş Badem 300 g: 149,50 TL Tuzlu Leblebi 200 g: 27,50 TL Yağlı Süt 1 L: 24,50 TL Bebek Bezi Aylık Paket: 319 TL Kağıt Havlu Extra 8'li: 95 TL Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 Kg: 325 TL Tuvalet Kağıdı 24'lü: 189 TL Çamaşır Suyu (Klasik/Hyppo): 69,50 TL Masaj Başlıklı Selülit Kremi : 299 TL Metal Başlıklı Yüz Bakım Kremi: 279 TL Sıvı Çamaşır Deterjanı (Renkliler/Beyazlar): 89 TL Bulaşık Makinesi Kapsül: 199TL Deodorant: 159 TL Maskara: 125 TL Stick Allık: 125 TL Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı: 69 TL Şampuan 1000 ml: 79 TL Ruj: 125 TL Sıvı Sabun: 85 TL Temizleme Jeli:125 TL Pamuklu Patik Çorap: 39 TL



3 /9 RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL Strong 32' HD Ready Led Tv 4.290 TL Tecno Spark GO1 Cep Telefonu 6.250 TL Polosmart Işıklı Tripod 199 TL Polosmart Kablosuz Hoparlör 499 TL Polosmart Akıllı Saat 599 TL Razer Cobra Kablolu Mouse 1.390 TL Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y01 399 TL Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y09 399 TL Dijital Panda Çizim Tahtası 199 TL Renkli Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL

4 /9 25 Parça Piknik Seti 199 TL Tek Fiyat Plastik Ürünler 89 TL Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 499 TL Emaye Közmatik 109 TL Yuvarlak Emaye Tepsi 119 TL Buzluk Termos 699 TL Musluklu Piknik Termos 349 TL Buz Aküsü 18,50 TL Benante Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 279 TL Saklama Kutusu 39,50 TL Çatal-Kaşık Saklama Kutusu 15 TL Katlanır Piknik Sepeti 399 TL

5 /9 Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 109 TL Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 59 TL Colorina Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik 249 TL Colorina Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı 239 TL Colorina Çiçek Desenli Pasta Tabağı 4'lü 199 TL Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL Colorina Saklama Kabı 200 cc 89 TL Colorina Saklama Kabı 720 cc 59 TL Colorina Saklama Kabı 1350 cc 109 TL Glass in love Cam Kupa 6'lı 109 TL Glass in love Çift Cidarlı Sevimli Bardak Çeşitleri 129 TL Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 cc 149 TL

6 /9 Küçük Boy Abs Valiz 749 TL Orta Boy Abs Valiz 849 TL Büyük Boy Abs Valiz 949 TL Abs Valiz Çocuk 999 TL Kadın - Erkek Hambez Pantolon 279 TL Erkek Pijama Takımı 349 TL Kadın Kaşkorse Takım 289 TL Kadın Düğmeli Pijama Takımı 329 TL Erkek Kalın Taban Terlik 139 TL Kadın Kalın Taban Aksesuarlı Terlik 189 TL Kadın Sargılı Eva Sandalet 189 TL Erkek Sargılı Eva Sandalet 189 TL Kadın İnce Taban Tek Bantlı Terlik 109 TL

7 /9 Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL Termos Çanta 8 Litre 279 TL Termo Sırt Çantası 18 Litre 339 TL Termo Piknik Çantası 4 Litre 129 TL Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL Yüz Havlusu 75 TL El Havlusu 34,50 TL Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL Havlu Seti 2'li 99 TL Bez Çanta 149 TL Kurutma Bezi 2'li 99 TL

8 /9 Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL Queen Rattan Koltuk 269 TL Regnum Örgü Koltuk 650 TL Plastik Örgü Tabure 109 TL Mermer Desenli Masa 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 1.190 TL Katlanır Sehpa 499 TL Semaver 999 TL Relax Çelik Termos 479 TL Relax Pompalı Termos 1.290 TL Mangal İçin Çelik Izgara Tel 449 TL Emaye Katlanır Mangal 695 TL Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 595 TL