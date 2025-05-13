BİM market her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. Zincir markette her ihtiyaca uygun çeşitli kategorilerde ürünler geliyor. Mutfak araç gereçlerinden piknik malzemelerine, çocuk oyuncaklarından kozmetiğe birçok ürün satışa çıkıyor. Bim aktüel 13 Mayıs 2025 kataloğu içerisinde; Rinso Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg 325 TL, Selpak Kağıt Havlu Extra Yağ Emici 95 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 189 TL, Hypo Klasik Çamaşır Suyu 4 kg 69,50 TL, We Mara Masaj Başlıklı Selülit Kremi 120 ml 299 TL' den satışta olacak. Peki, bim'de bu hafta neler var? İşte, bim aktüel ürünler kataloğu 13-16 Mayıs 2025 indirimli ürünler kataloğu...
BİM 13-16 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER
Kakaolu Fındık Kreması 630 g: 99 TL
Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 110 g: 59 TL
Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 g: 29 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar: 17 TL
Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi : 35 TL
Kurabiye 175 g: 75 TL
Yumuşak Şeker Party Mix 400 g: 59 TL
Kavrulmuş Badem 300 g: 149,50 TL
Tuzlu Leblebi 200 g: 27,50 TL
Yağlı Süt 1 L: 24,50 TL
Bebek Bezi Aylık Paket: 319 TL
Kağıt Havlu Extra 8'li: 95 TL
Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 Kg: 325 TL
Tuvalet Kağıdı 24'lü: 189 TL
Çamaşır Suyu (Klasik/Hyppo): 69,50 TL
Masaj Başlıklı Selülit Kremi : 299 TL
Metal Başlıklı Yüz Bakım Kremi: 279 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı (Renkliler/Beyazlar): 89 TL
Bulaşık Makinesi Kapsül: 199TL
Deodorant: 159 TL
Maskara: 125 TL
Stick Allık: 125 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı: 69 TL
Şampuan 1000 ml: 79 TL
Ruj: 125 TL
Sıvı Sabun: 85 TL
Temizleme Jeli:125 TL
Pamuklu Patik Çorap: 39 TL
RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL
Strong 32' HD Ready Led Tv 4.290 TL
Tecno Spark GO1 Cep Telefonu 6.250 TL
Polosmart Işıklı Tripod 199 TL
Polosmart Kablosuz Hoparlör 499 TL
Polosmart Akıllı Saat 599 TL
Razer Cobra Kablolu Mouse 1.390 TL
Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y01 399 TL
Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y09 399 TL
Dijital Panda Çizim Tahtası 199 TL
Renkli Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL
25 Parça Piknik Seti 199 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 89 TL
Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 499 TL
Emaye Közmatik 109 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi 119 TL
Buzluk Termos 699 TL
Musluklu Piknik Termos 349 TL
Buz Aküsü 18,50 TL
Benante Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 279 TL
Saklama Kutusu 39,50 TL
Çatal-Kaşık Saklama Kutusu 15 TL
Katlanır Piknik Sepeti 399 TL
Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 109 TL
Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 59 TL
Colorina Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik 249 TL
Colorina Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı 239 TL
Colorina Çiçek Desenli Pasta Tabağı 4'lü 199 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL
Colorina Saklama Kabı 200 cc 89 TL
Colorina Saklama Kabı 720 cc 59 TL
Colorina Saklama Kabı 1350 cc 109 TL
Glass in love Cam Kupa 6'lı 109 TL
Glass in love Çift Cidarlı Sevimli Bardak Çeşitleri 129 TL
Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 cc 149 TL
Küçük Boy Abs Valiz 749 TL
Orta Boy Abs Valiz 849 TL
Büyük Boy Abs Valiz 949 TL
Abs Valiz Çocuk 999 TL
Kadın - Erkek Hambez Pantolon 279 TL
Erkek Pijama Takımı 349 TL
Kadın Kaşkorse Takım 289 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 329 TL
Erkek Kalın Taban Terlik 139 TL
Kadın Kalın Taban Aksesuarlı Terlik 189 TL
Kadın Sargılı Eva Sandalet 189 TL
Erkek Sargılı Eva Sandalet 189 TL
Kadın İnce Taban Tek Bantlı Terlik 109 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL
Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL
Termos Çanta 8 Litre 279 TL
Termo Sırt Çantası 18 Litre 339 TL
Termo Piknik Çantası 4 Litre 129 TL
Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL
Yüz Havlusu 75 TL
El Havlusu 34,50 TL
Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL
Havlu Seti 2'li 99 TL
Bez Çanta 149 TL
Kurutma Bezi 2'li 99 TL
Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL
Queen Rattan Koltuk 269 TL
Regnum Örgü Koltuk 650 TL
Plastik Örgü Tabure 109 TL
Mermer Desenli Masa 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 1.190 TL
Katlanır Sehpa 499 TL
Semaver 999 TL
Relax Çelik Termos 479 TL
Relax Pompalı Termos 1.290 TL
Mangal İçin Çelik Izgara Tel 449 TL
Emaye Katlanır Mangal 695 TL
Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 595 TL