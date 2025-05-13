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BİM market Salı ve Cuma günü aktüel ürün kataloğu yayınlandı! BİM 13-16 Mayıs'ta raflarda yer alacak ürünler listesi

BİM market Salı ve Cuma günü aktüel ürün kataloğu yayınlandı! BİM 13-16 Mayıs'ta raflarda yer alacak ürünler listesi

10:2713/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
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BİM market her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. Zincir markette her ihtiyaca uygun çeşitli kategorilerde ürünler geliyor. Mutfak araç gereçlerinden piknik malzemelerine, çocuk oyuncaklarından kozmetiğe birçok ürün satışa çıkıyor. Bim aktüel 13 Mayıs 2025 kataloğu içerisinde; Rinso Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg 325 TL, Selpak Kağıt Havlu Extra Yağ Emici 95 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 189 TL, Hypo Klasik Çamaşır Suyu 4 kg 69,50 TL, We Mara Masaj Başlıklı Selülit Kremi 120 ml 299 TL' den satışta olacak. Peki, bim'de bu hafta neler var? İşte, bim aktüel ürünler kataloğu 13-16 Mayıs 2025 indirimli ürünler kataloğu...

BİM 13-16 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER

Kakaolu Fındık Kreması 630 g: 99 TL


Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 110 g: 59 TL

Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 g: 29 TL

Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar: 17 TL

Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi : 35 TL

Kurabiye 175 g: 75 TL

Yumuşak Şeker Party Mix 400 g: 59 TL

Kavrulmuş Badem 300 g: 149,50 TL

Tuzlu Leblebi 200 g: 27,50 TL

Yağlı Süt 1 L: 24,50 TL

Bebek Bezi Aylık Paket: 319 TL

Kağıt Havlu Extra 8'li: 95 TL

Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 Kg: 325 TL

Tuvalet Kağıdı 24'lü: 189 TL

Çamaşır Suyu (Klasik/Hyppo): 69,50 TL

Masaj Başlıklı Selülit Kremi : 299 TL

Metal Başlıklı Yüz Bakım Kremi: 279 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı (Renkliler/Beyazlar): 89 TL

Bulaşık Makinesi Kapsül: 199TL

Deodorant: 159 TL

Maskara: 125 TL

Stick Allık: 125 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı: 69 TL

Şampuan 1000 ml: 79 TL

Ruj: 125 TL

Sıvı Sabun: 85 TL

Temizleme Jeli:125 TL

Pamuklu Patik Çorap: 39 TL


RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL

Strong 32' HD Ready Led Tv 4.290 TL

Tecno Spark GO1 Cep Telefonu 6.250 TL

Polosmart Işıklı Tripod 199 TL

Polosmart Kablosuz Hoparlör 499 TL

Polosmart Akıllı Saat 599 TL

Razer Cobra Kablolu Mouse 1.390 TL

Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y01 399 TL

Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y09 399 TL

Dijital Panda Çizim Tahtası 199 TL

Renkli Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL

25 Parça Piknik Seti 199 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 89 TL

Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 499 TL

Emaye Közmatik 109 TL

Yuvarlak Emaye Tepsi 119 TL

Buzluk Termos 699 TL

Musluklu Piknik Termos 349 TL

Buz Aküsü 18,50 TL

Benante Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 279 TL

Saklama Kutusu 39,50 TL

Çatal-Kaşık Saklama Kutusu 15 TL

Katlanır Piknik Sepeti 399 TL

Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 109 TL

Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 59 TL

Colorina Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik 249 TL

Colorina Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı 239 TL

Colorina Çiçek Desenli Pasta Tabağı 4'lü 199 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL

Colorina Saklama Kabı 200 cc 89 TL

Colorina Saklama Kabı 720 cc 59 TL

Colorina Saklama Kabı 1350 cc 109 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 109 TL

Glass in love Çift Cidarlı Sevimli Bardak Çeşitleri 129 TL

Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 cc 149 TL

Küçük Boy Abs Valiz 749 TL

Orta Boy Abs Valiz 849 TL

Büyük Boy Abs Valiz 949 TL

Abs Valiz Çocuk 999 TL

Kadın - Erkek Hambez Pantolon 279 TL

Erkek Pijama Takımı 349 TL

Kadın Kaşkorse Takım 289 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 329 TL

Erkek Kalın Taban Terlik 139 TL

Kadın Kalın Taban Aksesuarlı Terlik 189 TL

Kadın Sargılı Eva Sandalet 189 TL

Erkek Sargılı Eva Sandalet 189 TL

Kadın İnce Taban Tek Bantlı Terlik 109 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL

Termos Çanta 8 Litre 279 TL

Termo Sırt Çantası 18 Litre 339 TL

Termo Piknik Çantası 4 Litre 129 TL

Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL

Yüz Havlusu 75 TL

El Havlusu 34,50 TL

Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL

Havlu Seti 2'li 99 TL

Bez Çanta 149 TL

Kurutma Bezi 2'li 99 TL

Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL

Queen Rattan Koltuk 269 TL

Regnum Örgü Koltuk 650 TL

Plastik Örgü Tabure 109 TL

Mermer Desenli Masa 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 1.190 TL

Katlanır Sehpa 499 TL

Semaver 999 TL

Relax Çelik Termos 479 TL

Relax Pompalı Termos 1.290 TL

Mangal İçin Çelik Izgara Tel 449 TL

Emaye Katlanır Mangal 695 TL

Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 595 TL

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