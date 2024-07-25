Çolak, bu kapsamda günlük su tüketim miktarının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Günlük su tüketiminin artırılması, böbrek ve üreter taşlarının oluşumunu engellemek adına oldukça etkilidir. Günde en az 2 litre idrar çıkartacak kadar sıvı tüketilmesi, idrarın seyrelmesine, taş oluşumunun engellenmesine veya mevcut taşların boyutlarının büyümemesine yardımcı olur." diye konuştu.