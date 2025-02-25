Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanırken borsa güne yüzde 0.09 oranında yükselişle 9 bin 583 puandan başladı. Peki borsada yukarı adım kuralı nedir?
Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devamına karar verdi. Karara ilişkin Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama geldi. İşte detaylar.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 05/12/2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Söz konusu paylarda 25/02/2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır." denildi.
Açıklamada şöyle devam edildi: "Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."
Borsada yukarı adım kuralı nedir?
Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. 'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.
Borsa İstanbul güne kaç puanla başladı?
Borsa İstanbul'da kararsız seyir devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana dalgalı ve düşüş trendinde hareket eden BİST geçtiğimiz hafta gelen sert satışları telafi etmeye çalışsa da satışlar baskınlığını sürdürüyor.
BİST güne yüzde oranında düşüşle puandan başladı. Açılışta 98 hisse düşerken 302 hisse yükseldi. Dolar 36.4617 lira, euro 38.2229 lira seviyesinde işlem görüyor.