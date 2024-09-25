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Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...

Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...

12:3125/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik hakkı tanıyan hastalıkları güncelledi. Bu kapsamda, kanser, Parkinson, epilepsi gibi çeşitli hastalıklara sahip bireyler, belirli şartları yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkından faydalanabilecek. İşte SGK'nın malulen emekliliğe tabi olan hastalıklar listesi ve detayları...

Sosyal güvenlik yasalarına göre, sigortalı olarak çalışma hayatına başlayan bireyler, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle malul duruma düşmeleri halinde erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu hak, genellikle iki ana kategoriye ayrılıyor: malulen emeklilik ve engelli hakları.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emeklilik, belirli hastalıkların iş gücünde yüzde 60 ve üzerinde bir kayba yol açması durumunda geçerli oluyor. Ancak, her sağlık durumu malulen emekliliğe uygun görülmez.

Bireyin yaşadığı sağlık sorununun, iş gücünde ciddi bir kayba neden olması gerekiyor. Ayrıca, malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.

Özellikle iş yaşamında zorluk yaşayan, sağlık durumu kötüleşen ya da çalışmaya devam edemeyecek düzeyde rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatları büyük bir destek sunuyor.

Sosyal güvenlik mevzuatı, bu ihtiyaca yönelik özel düzenlemeler içeriyor ve vatandaşların hak ettikleri emeklilik avantajlarından faydalanmalarını sağlıyor.

SGK'NIN MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRDİĞİ HASTALIKLAR

SGK’nın açıkladığı malulen emeklilik listesinde yer alan hastalıklar şu şekilde sıralanıyor:

Kanser

Epilepsi

Parkinson Hastalığı

Beyin Tümörleri

Behçet Hastalığı

Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka Geriliği

Şizofreni

Bipolar Bozukluk

Multipl Skleroz (MS)

Serebral Palsi

Felç

Uzuv Kayıpları

Demans

Görme Kaybı

#erken emeklilik
#SGK
#Malulen emeklilik

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Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...