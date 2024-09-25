Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...

Bireyin yaşadığı sağlık sorununun, iş gücünde ciddi bir kayba neden olması gerekiyor. Ayrıca, malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.