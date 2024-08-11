Bugün kimin maçı var? sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı. Antalyaspor ile Göztepe berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi. RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a konuk olacak. İngiltere Premier Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Chelsea ve Seria’nın son şampiyonu İnter hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 11 Ağustos 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın

1 / 9 Bugün kimin maçı var? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı. Peki, Bugün kimin maçı var? 11 Ağustos hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı.

2 / 9 14:30 Braunschweig - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 5 14:30 Preussen Münster - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3 14:30 Paderborn - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4

3 / 9 14:30 Genk - Club Brugge Belçika Pro League S Sport PlusTV 8 Buçuk 14:30 Hibernian - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus 16:00 Arsenal - Lyon Hazırlık Maçı Yayın Yok

4 / 9 16:00 Juventus - Atletico Madrid Hazırlık Maçı S Sport PlusS Sport 2 16:00 Samgurali - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



5 / 9 17:00 Liverpool - Sevilla Hazırlık Maçı Yayın Yok 17:00 Chelsea - Inter Hazırlık Maçı 17:00 Bandırmaspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

6 / 9 17:00 Juventude - Botafogo RJ Brezilya Serie A Spor SmartSmart Spor HD 17:45 Ajax - Heerenveen Hollanda Eredivisie S Sport Plus 19:15 Sivasspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

7 / 9 19:15 Boluspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2 19:15 Fatih Karagümrük - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 19:30 Charleroi - KAA Gent Belçika Pro League S Sport Plus

8 / 9 20:00 Famalicao - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus 21:45 Alanyaspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 21:45 Samsunspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1