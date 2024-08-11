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Bugün kimin maçı var? 11 Ağustos 2024 Pazar maç programı

13:50 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 13:55 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
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Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı. Antalyaspor ile Göztepe berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi. RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a konuk olacak. İngiltere Premier Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Chelsea ve Seria’nın son şampiyonu İnter hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 11 Ağustos 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın

1/ 9

Bugün kimin maçı var? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı. Peki, Bugün kimin maçı var? 11 Ağustos hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı.

2/ 9

14:30 Braunschweig - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 5

14:30 Preussen Münster - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3

14:30 Paderborn - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4

3/ 9

14:30 Genk - Club Brugge Belçika Pro League S Sport PlusTV 8 Buçuk

14:30 Hibernian - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

16:00 Arsenal - Lyon Hazırlık Maçı Yayın Yok

4/ 9

16:00 Juventus - Atletico Madrid Hazırlık Maçı S Sport PlusS Sport 2

16:00 Samgurali - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube


5/ 9

17:00 Liverpool - Sevilla Hazırlık Maçı Yayın Yok

17:00 Chelsea - Inter Hazırlık Maçı

17:00 Bandırmaspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

6/ 9

17:00 Juventude - Botafogo RJ Brezilya Serie A Spor SmartSmart Spor HD

17:45 Ajax - Heerenveen Hollanda Eredivisie S Sport Plus

19:15 Sivasspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

7/ 9

19:15 Boluspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2

19:15 Fatih Karagümrük - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:30 Charleroi - KAA Gent Belçika Pro League S Sport Plus

8/ 9

20:00 Famalicao - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus

21:45 Alanyaspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

21:45 Samsunspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

9/ 9

21:45 Ankaragücü - Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

22:00 Flamengo - Palmeiras Brezilya Serie A Smart Spor 2

23:30 Banfield - Velez Sarsfield Arjantin Primera Division Spor Smart

Canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın

#bugünkü maç programı
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