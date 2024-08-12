Bugün kimin maçı var? sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı. Antalyaspor ile Göztepe berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi. RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a konuk olacak. İngiltere Premier Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Chelsea ve Seria’nın son şampiyonu İnter hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bu hafta hangi maçlar var? İşte 12-15 Ağustos maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın
Bugün kimin maçı var? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı. Peki, Bugün kimin maçı var? 12 Ağustos 2024 hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı.
21:00 Ç.Rizespor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:00 Bodrumspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
21:00 Ümraniyespor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
13 Ağustos 2024 kimin maçı var?
19:15 Al Hilal - Al Ahli Suudi Arabistan Süper Kupası Yarı Final S Sport Plus
20:00 Fenerbahçe - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen
21:00 Ludogorets - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport
14 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var?
01:00 Gremio - Fluminense Copa Libertadores S Sport PlusS Sport
03:30 San Lorenzo - Atletico Mineiro Copa Libertadores S Sport PlusS Sport
03:30 Bragantino - Corinthians Copa Sudamericana S Sport PlusS Sport 2
19:15 Al Taawon - Al Nassr Suudi Arabistan Süper Kupasi Yarı Final S Sport Plus
22:00 Real Madrid - Atalanta UEFA Süper Kupa TRT 1
15 Ağustos 2024 Perşembe kimin maçı var?
01:00 Penarol - The Strongest Copa Libertadores S Sport PlusS Sport
02:00 Miami FC - Memphis 901 ABD USL Championship USL Championship Youtube
03:30 Botafogo RJ - Palmeiras Copa Libertadores S Sport PlusS Sport
04:00 New Mexico - FC Tulsa ABD USL Championship USL Championship Youtube
05:30 Sacramento Republic - El Paso Locomotive ABD USL Championship USL Championship Youtube
19:00 Rapid Wien - Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme A Spor
19:30 Zira - Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport
20:00 Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga S Sport PlusS Sport
20:45 Başakşehir - Iberia 1999 UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Yayın Yok
21:00 Vojvodina - Maribor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk
22:30 Real Betis - Girona İspanya La Liga S Sport Plus
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