Bugün kimin maçı var? sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı. Antalyaspor ile Göztepe berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi. RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a konuk olacak. İngiltere Premier Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Chelsea ve Seria’nın son şampiyonu İnter hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bu hafta hangi maçlar var? İşte 12-15 Ağustos maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın

1 / 9 Bugün kimin maçı var? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı. Peki, Bugün kimin maçı var? 12 Ağustos 2024 hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı.

2 / 9 21:00 Ç.Rizespor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 21:00 Bodrumspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 21:00 Ümraniyespor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

3 / 9 13 Ağustos 2024 kimin maçı var? 19:15 Al Hilal - Al Ahli Suudi Arabistan Süper Kupası Yarı Final S Sport Plus 20:00 Fenerbahçe - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen



4 / 9 21:00 Ludogorets - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport



5 / 9 14 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? 01:00 Gremio - Fluminense Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 03:30 San Lorenzo - Atletico Mineiro Copa Libertadores S Sport PlusS Sport



6 / 9 03:30 Bragantino - Corinthians Copa Sudamericana S Sport PlusS Sport 2 19:15 Al Taawon - Al Nassr Suudi Arabistan Süper Kupasi Yarı Final S Sport Plus 22:00 Real Madrid - Atalanta UEFA Süper Kupa TRT 1

7 / 9 15 Ağustos 2024 Perşembe kimin maçı var? 01:00 Penarol - The Strongest Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 02:00 Miami FC - Memphis 901 ABD USL Championship USL Championship Youtube 03:30 Botafogo RJ - Palmeiras Copa Libertadores S Sport PlusS Sport

8 / 9 04:00 New Mexico - FC Tulsa ABD USL Championship USL Championship Youtube 05:30 Sacramento Republic - El Paso Locomotive ABD USL Championship USL Championship Youtube 19:00 Rapid Wien - Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme A Spor