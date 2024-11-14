Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 14 Kasım 2024 Perşembe maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var?
12:10 Avustralya - Suudi Arabistan FiFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart
15:00 Kuzey Kore - İran FiFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart
17:00 Bahreyn - Çin FiFA Dünya Kupası Eleme Smart Spor 2
18:00 Kazakistan - Avusturya UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
19:15 Irak - Ürdün FiFA Dünya Kupası Eleme Smart Spor 2
20:00 Ermenistan - Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
22:45 Belçika - İtalya UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
22:45 Fransa - İsrail UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
22:45 Yunanistan - İngiltere UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
22:45 Slovenya - Norveç UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus
15 Kasım Cuma kimin maçı var?
00:00 Venezuela - Brezilya FiFA Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok
02:30 Paraguay - Arjantin FiFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
13:00 Türkiye - İsviçre U19 Hazırlık Maçı TRT Spor
15:00 Endonezya - Japonya FiFA Dünya Kupası Eleme Spor Smart
20:00 Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı TRT 1
22:45 Danimarka - İspanya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus
22:45 İsviçre - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
22:45 Portekiz - Polonya UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
22:45 Romanya - Kosova UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
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