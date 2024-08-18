Bugün kimin maçı var? sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Çaykur Rizespor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Premier Lig’de sezonun iki iddialı takımı Chelsea - Manchester City karşı karşıya geliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bu hafta hangi maçlar var? İşte 18 Ağustos Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın
Bugün kimin maçı var? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe karşısında 2-0'ı koruyamayan Fenerbahçe, İzmir'den 1 puanla dönüyor. Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek Konya deplasmanından 3 puanla döndü. Çaykur Rizespor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
"Bugün futbol maçı var mı? Hangi futbol maçları şifresiz?” gibi sorulara yönelebilirsiniz. Bu tip soruların yanıtlarına bu haberimide bulabilirsiniz. Trendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi popüler ligler başta olmak üzere ilgi gören tüm liglerin günlük maç programları bu sayfada yer almakta. Peki, Bugün kimin maçı var? 18 Ağustos 2024 hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı.
13:1 Heracles - PSV Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
14:30 Club Brugge - Antwerp Belçika Pro League Exxen
15:30 Zwolle - Feyenoord Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
16:00 Brentford - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:00 Auxerre - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
16:30 Sandhausen - Köln Almanya Kupasi DFB Pokal S Sport Plus
17:00 Iğdırspor - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
17:00 Celtic - Hibernian İskoçya Lig Kupası S Sport Plus
17:45 NAC Breda - Ajax Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
18:00 Angers - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
18:00 Montpellier - Strasbourg Fransa Ligue 1 beIN Sports
18:00 Toulouse - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
18:00 Sporting Gijon - Levante İspanya La Liga 2 S Sport Plus
18:30 Chelsea - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:00 Iberia 1999 - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:15 Başakşehir - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:15 Gençlerbirliği - Boluspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2
19:15 Çorum FK - Fatih Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:30 Bologna - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus
19:30 Verona - Napoli İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2
20:00 Real Sociedad - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus
20:00 Panathinaikos - Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
20:30 Boca Juniors - San Lorenzo Arjantin Primera Division Spor Smart
21:45 Beşiktaş - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:45 Gaziantep FK - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
21:45 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
21:45 Cagliari - Roma İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Lazio - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Rennes - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
22:00 Palmeiras - Sao Paulo Brezilya Serie A Smart Spor 2
22:30 Mallorca - Real Madrid İspanya La Liga S Sport PlusS Sport
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