Bugün kimin maçı var? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe karşısında 2-0'ı koruyamayan Fenerbahçe, İzmir'den 1 puanla dönüyor. Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek Konya deplasmanından 3 puanla döndü. Çaykur Rizespor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

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