Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 24 Kasım 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var?
13:30 Erzurumspor - Fatih Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT SporB
13:30 Sivasspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
14:00 Giresunspor - Erbaaspor TFF 2. Lig TFF Youtube
14:00 Afyonspor - Altay TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 23 Elazığspor - Bursaspor TFF 3. Lig Line TV Bursa
14:00 Karşıyaka - Kahramanmaraş TFF 3. Lig Yayın Yok
14:00 Edirnespor - Denizlispor TFF 3. Lig Yayın Yok
14:30 Genoa - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
15:30 Kaiserslautern - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
15:30 Jahn Regensburg - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4
16:00 Adanaspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Konyaspor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 Samsunspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Osasuna - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus
16:00 Turan - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
16:30 Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
17:00 Como - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Torino - Monza İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Southampton - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Lille - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
17:30 Holstein Kiel - Mainz Almanya Bundesliga Bein Sports 4
18:00 Sumqayıt - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:00 Panetolikos - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
18:15 Sevilla - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus
18:45 Ajax - Zwolle Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
19:00 Kocaelispor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Beşiktaş - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Auxerre - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
19:00 Nantes - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
19:30 Monchengladbach - St.Pauli Almanya Bundesliga Bein Sports 4
19:30 Ipswich Town - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Napoli - Roma İtalya Serie A S Sport Plus
20:00 Al Ittihad - Al Fateh Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
20:30 Leganes - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
20:30 Asteras Tripolis - PAOK Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
22:00 Internacional - Bragantino Brezilya Serie A Spor Smart
22:00 Bahia - Paranaense Brezilya Serie A Smart Spor 2
22:45Lazio - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Nice - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus
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