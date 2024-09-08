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Bugün kimin maçı var? 8 Eylül 2024 Pazar maç programı

10:39 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 10:39 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
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Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler, her gün heyecanla bugünün maç programını merak ediyor. Bugün kimin maçı var? ve Bugün hangi maçlar var? gönderiler, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının sahaya çıkma anı sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün maç programını takip etmek ve Bugün hangi maçlar var? sorularına yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 8 Eylül 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.

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Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 8 Eylül 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı.

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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

16:00 Lüksemburg - Belarus UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk Exxen

16:30 Derince Bld. - Elazığspor TFF 2. Lig Nokta TV Youtube

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16:30 Küçükçekmece Sinop - Pazarspor TFF 3. Lig TFF Youtube

18:30 Galatasaray - Esenler Erokspor Hazırlık Maçı Yayın Yok

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19:00 Danimarka - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk

19:00 Diyarbekirspor - Giresunspor TFF 2. Lig TFF Youtube

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19:00 Balıkesirspor - Fatsa Bld. TFF 3. Lig TFF Youtube

19:00 Orduspor - Edirnespor TFF 3. Lig TFF Youtube

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19:00 Slovakya - Azerbaycan UEFA Uluslar Ligi CBC Sport, Exxen

19:00 Cebelitarık - Lihtenştayn UEFA Uluslar Ligi Exxen

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19:00 Bulgaristan - Kuzey İrlanda UEFA Uluslar Ligi Exxen

19:00 Bodrumspor - Manisa FK Hazırlık Maçı Yayın Yok

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21:45 Hırvatistan - Polonya UEFA Uluslar Ligi Exxen

21:45 İsviçre - İspanya UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk

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21:45 Portekiz - İskoçya UEFA Uluslar Ligi Exxen

21:45 İsveç - Estonya UEFA Uluslar Ligi Exxen


Canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın

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