Futbolseverler, her gün heyecanla bugünün maç programını merak ediyor. Bugün kimin maçı var? ve Bugün hangi maçlar var? gönderiler, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının sahaya çıkma anı sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün maç programını takip etmek ve Bugün hangi maçlar var? sorularına yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 8 Eylül 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 8 Eylül 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
16:00 Lüksemburg - Belarus UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
16:30 Derince Bld. - Elazığspor TFF 2. Lig Nokta TV Youtube
16:30 Küçükçekmece Sinop - Pazarspor TFF 3. Lig TFF Youtube
18:30 Galatasaray - Esenler Erokspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
19:00 Danimarka - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk
19:00 Diyarbekirspor - Giresunspor TFF 2. Lig TFF Youtube
19:00 Balıkesirspor - Fatsa Bld. TFF 3. Lig TFF Youtube
19:00 Orduspor - Edirnespor TFF 3. Lig TFF Youtube
19:00 Slovakya - Azerbaycan UEFA Uluslar Ligi CBC Sport, Exxen
19:00 Cebelitarık - Lihtenştayn UEFA Uluslar Ligi Exxen
19:00 Bulgaristan - Kuzey İrlanda UEFA Uluslar Ligi Exxen
19:00 Bodrumspor - Manisa FK Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:45 Hırvatistan - Polonya UEFA Uluslar Ligi Exxen
21:45 İsviçre - İspanya UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk
21:45 Portekiz - İskoçya UEFA Uluslar Ligi Exxen
21:45 İsveç - Estonya UEFA Uluslar Ligi Exxen
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