Kar nereye yağacak kar yağışı olan iller?

Türkiye genelinde birkaç gündür etkili olan Sibirya soğukları, bugünden itibaren yerini daha ılıman hava koşullarına bıraksa da çok sayıda kentte kar yağışı etkisini sürdürecek. Meteoroloji (MGM), bugün 16 il için sarı kodlu yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Peki bugün kar nereye yağacak? Kar yağışını olduğu iller hangileri? İşte il il Türkiye genelinde hava durumu detayları...

1 /10 Sibirya kökenli soğuk hava yurdu etkisi altına aldı, birçok kent beyaza büründü. Meteoroloji 9 Şubat 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteoroloji (MGM), bugün 16 il için sarı kodlu yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Peki kar nereye yağacak, kar yağışı olan iller hangileri? İşte il il Türkiye genelinde hava durumu detayları.

2 /10 Hangi illerde kar yağışı var? MGM'nin son değerlendirmelerine göre, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş,

3 /10 Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Aksaray ve Batman illerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara, buzlanmaya ve don olaylarına neden olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

4 /10 Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olduğunu belirtiyor. Bu sistemin, İç Anadolu'nun doğusuna kaymaya başladığı ifade edilirken, özellikle Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas illerinde bu akşamdan itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, bu bölgelerde mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre arasında yeni kar yağışı beklendiğini duyurdu.

5 /10 Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

6 /10 Kuvvetli kar yağışı: İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Batman’ın kuzey kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

7 /10 Buzlanma ve don riski: Özellikle gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebilir.

8 /10 Ulaşımda aksamalara dikkat: Kar yağışı nedeniyle yol kapanmaları, trafik kazaları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

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