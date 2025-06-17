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Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? 17 Haziran 2025 Salı canlı maç programı

Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? 17 Haziran 2025 Salı canlı maç programı

17:5417/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı, futbolseverler için büyük bir merak konusu. 17 Haziran 2025 Salı günü, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde kritik mücadeleler izlenecek. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U21 Şampiyonası, Avrupa U19 Şampiyonası ve Çin Süper Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak. İşte bugünkü maçlara dair detaylar:

Bugün futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor. Özellikle iki büyük turnuvanın maçları dikkat çekiyor: FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA U19 Avrupa Şampiyonası. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense - Borussia Dortmund ve River Plate - Urawa Red Diamonds mücadeleleri nefesleri kesecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları saat kaçta?

Fluminense - Borussia Dortmund (19:00 TRT 1): Bu karşılaşma, turnuvanın en merak edilen maçlarından biri. Güney Amerika temsilcisi Fluminense ile Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund arasındaki bu mücadele, kupa için büyük önem taşıyor.


River Plate - Urawa Red Diamonds (22:00 TRT 1): Arjantin devi River Plate ile Japonya'nın köklü kulüplerinden Urawa Red Diamonds'ın karşılaşması da futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.

01:00 Boca Juniors - Benfica FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor

02:00 Panama - Guadeloupe Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube

04:00 Flamengo - Esperance Tunis FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor

05:00 Jamaika - Guatemala Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube

14:35 Beijing Guoan - Qingdao West Coast Çin Süper Ligi Tuttur TV

01:00 Boca Juniors 2-2 Benfica FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor

04:00 Flamengo 2-0 Esperance Tunis FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor

05:00 Jamaika 0-1 Guatemala Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube

14:35 Beijing Guoan 1-0 Qingdao West Coast Çin Süper Ligi Tuttur TV

20:00 Almanya - İngiltere UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

22:00 River Plate - Urawa FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1

22:00 İspanya - İtalya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

22:00 Romanya - Slovakya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

#bugünkü maçlar
#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#Avrupa U21 Şampiyonası
#Avrupa U19 Şampiyonası
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