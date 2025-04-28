Son yaşanan deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar güncel olarak listeleniyor. İstanbul ile başlayan deprem fırtınası daha sonra Kütahya'ya dün de Elazığ'a sıçradı. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, son depremler tablosuna göz atarak en güncel bilgilere ulaşabiliyor. Peki, bugün deprem meydana geldi mi? İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi tarihli güncel deprem listesi.
İstanbul, Kütahya derken Elazığ'da yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Binlerce kişi son depremler listesini sık sık kontrol ederek "En son nerede, ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap arıyor. Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu?
28 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.
Kütahya'da peşe peşe yaşanan depremlerin ardından o bölgede de sarsıntılar sürüyor.
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD, Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
28 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 10:11:46 28-04-2025 39,21528 29,00861 12,48 1,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:45:46 28-04-2025 40,8243 28,2745 5 2,1
Simav (Kütahya) 09:40:28 28-04-2025 39,21306 28,98611 11,55 2,5
GURUN (SIVAS) 09:33:33 28-04-2025 38,7332 37,297 1,6 1,6
Gürün (Sivas) 09:33:32 28-04-2025 38,80083 37,32056 6,4 1,8
Simav (Kütahya) 08:57:21 28-04-2025 39,23444 28,98917 11,41 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:57:21 28-04-2025 39,2372 29,0058 7,2 2,6
Simav (Kütahya) 08:42:44 28-04-2025 39,24639 28,98556 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:42:44 28-04-2025 39,2495 29,0022 9,9 1,4
Simav (Kütahya) 08:40:51 28-04-2025 39,24194 28,9875 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:40:51 28-04-2025 39,2303 29,0408 2,6 1,2
Simav (Kütahya) 08:36:01 28-04-2025 39,11472 28,93722 6,65 0,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:35:58 28-04-2025 39,2615 28,99 12,5 1,2
Simav (Kütahya) 08:34:24 28-04-2025 39,24083 28,99306 7,54 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:34:24 28-04-2025 39,1887 29,0058 11,9 1,1
Simav (Kütahya) 08:33:28 28-04-2025 39,24944 28,97667 7 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:33:28 28-04-2025 39,2295 29,0418 10,5 1,6
Simav (Kütahya) 08:26:27 28-04-2025 39,19639 28,95 7 1,3
Simav (Kütahya) 08:16:58 28-04-2025 39,12389 28,94194 6,72 1,1
Simav (Kütahya) 08:12:54 28-04-2025 39,2175 28,97694 7 1,3
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 08:04:40 28-04-2025 39,1085 29,0252 19,8 1,3
Simav (Kütahya) 08:04:39 28-04-2025 39,21667 29,00194 9,91 1,4
Ege Denizi - [65.07 km] Datça (Muğla) 07:54:26 28-04-2025 36,10806 27,45444 6,78 2
EGE DENIZI 07:54:18 28-04-2025 35,78 27,2035 6,8 2,4
Simav (Kütahya) 07:51:15 28-04-2025 39,13944 28,92917 7,46 1,1
Sincik (Adıyaman) 07:49:38 28-04-2025 38,12056 38,57028 7 1,6
Simav (Kütahya) 07:49:16 28-04-2025 39,25556 29,01083 7,08 1,9
Simav (Kütahya) 07:46:55 28-04-2025 39,22667 29 6,8 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:46:54 28-04-2025 39,2328 28,9933 10,3 2
Simav (Kütahya) 07:46:09 28-04-2025 39,25083 28,96139 7 1,6
Simav (Kütahya) 07:43:02 28-04-2025 39,24083 29,0075 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:43:02 28-04-2025 39,229 29,0133 14,7 1,8
Simav (Kütahya) 07:41:46 28-04-2025 39,20167 28,94972 7,17 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:41:46 28-04-2025 39,2502 28,9938 5,4 2,4
Sincik (Adıyaman) 07:41:29 28-04-2025 38,11 38,57167 7 2,9
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 07:41:27 28-04-2025 38,1415 38,5767 5 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:37:46 28-04-2025 39,2443 28,9875 6,6 3
Simav (Kütahya) 07:37:45 28-04-2025 39,24111 28,96389 7 2,8
Simav (Kütahya) 07:37:05 28-04-2025 39,13528 28,95278 6,89 1,3
SON DEPREMLER LİSTESİ
* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.
ARTÇI DEPREM OLDU MU?
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında iki kez 3.2'lik bir deprem meydana geldi. İlk deprem Saat 12:48'de, ikincisi ise 13:44'te gerçekleşti.
Öte yandan Marmara'da saat 11.11'de 2.4, 12.50'de 2.6, 13.42'de ise 2.4 büyüklüğünde depremler yaşandı.