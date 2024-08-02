Cuma namazı kaçta kılınacak, sorusu Diyanet il il 2 Ağustos cuma namazı saatleri ile yanıt buldu. Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği cuma günü öncesi 81 ilin cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden paylaştı. İslam dünyasında büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte 2 Ağustos Cuma namazı vakitleri...
Diyanet'e göre il il Cuma vakitleri ve cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, 2 Ağustos 2024 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 2 Ağustos 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;
2 AĞUSTOS 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.
2 AĞUSTOS 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.
2 AĞUSTOS 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 2 Ağustos Cuma namazı saat 13:23'de kılınacak.
2 AĞUSTOS 2024 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).