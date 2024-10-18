Cuma namazı saatleri 18 Ekim 2024 Cuma günü ibadet görevini gerçekleştirmek üzere camilere akın edecek binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezan saatleri sayfasında yerini aldı. Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte 18 Ekim Cuma namazı vakitleri...
İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.18 Ekim 2024 Cuma günü ibadet görevini gerçekleştirmek üzere cuma namazına katılacak olan kişiler ezan saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bu hafta cuma namazı ne zaman kılınacak?
18 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 18 Ekim Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.
18 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 18 Ekim Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.
18 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 18 Ekim Cuma namazı saat 12.39'da kılınacak.
DİYANET 18 EKİM 2024 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı 18 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da 12:54'te Ankara'da 12:38'de İzmir'de 13:01'de Adana'da 12:28'de Bursa'da ise 12:54'te kılınacak.
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CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).