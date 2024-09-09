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Deha oyuncu kadrosu...

17:14 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:16 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>Deha oyuncu kadrosu...</p>
Deha oyuncu kadrosu...

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Deha' dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Deha dizisinde kimler oynuyor diye merak edenler için, dizinin başrollerinde ünlü isimler yer alıyor. Deha’da baba ve oğlun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesini konu alıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Deha dizisi, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunuyor. İşte Show TV Bir Deha oyuncu kadrosu…

1/ 9

Show TV ekranında yayınlanmaya başlayan Deha konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yaz sezonunda yeni bir diziyi ekrana getirmeyen Show TV, yeni dizisi olan Deha izleyiciyle buluşturuyor.

Show TV'nin yeni dizisi Deha, güçlü oyuncu kadrosu ve karakterleriyle dikkat çekiyor. İşte Deha dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler:

2/ 9

Aras Bulut İynemli

3/ 9

Uğur Polat,

4/ 9

Taner Ölmez,

5/ 9

Onur Saylak,

6/ 9

Melis Sezen, 

7/ 9

Ahsen Eroğlu, 

8/ 9

Taner Rumeli

9/ 9

Seda Akman, Zuhal Gencer, , Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu dizide yer alıyor.

#Deha dizisi
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#Show TV Deha oyuncu kadrosu
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