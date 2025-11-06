Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 6 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

11:596/11/2025, Perşembe
27 Ekim 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşların “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu gündeme getirdi. Gün boyunca farklı bölgelerde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sistemlerine kaydedildi. Son depremler listesi ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye’nin birçok noktasında 27 Ekim 2025 Pazartesi günü art arda hissedilen sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu, nerede oldu?” sorularına yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri paylaştı. Gün içinde yaşanan tüm depremler “Son depremler listesi” üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor.

BALIKESİR'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10.39'da merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.05 kilometre derinliğinde kaydedildi.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

