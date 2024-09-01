2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar, "2024 DGS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını merakla bekliyor. ÖSYM'nin takvimine göre, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayanlar, DGS sonuçları ilan tarihini sabırsızlıkla takip ediyor. ÖSYM, 2024 DGS sonuçları açıklandığında, adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarına erişebilecekler. İşte 2024 DGS yerleştirme sonuç sorulama ekranı.
2024 DGS sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arınıyor. Binlerce aday, dört gözle beklediği Dikey Geçiş Sınavı sonuçları öğrenmek için ÖSYM'nin yapacağı duyuruları yakından takip etmektedir. ÖSYM 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, adayların en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. DGS sonuçları açıklandı mı sorusuna kesin bir yanıt vermek için ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip etmek gerekmektedir. Peki DGS ne zaman açıklanacak? İşte DGS 2024 sonuçlarının açıklanacağı tarih.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım sağlayan adaylar dört gözle DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül itibarıyla açıklanması bekleniyor.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2024-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
İşte 2023 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar