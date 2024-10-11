Discord erişim engelinin kalkmasına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dönemin popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformu Discord'un yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla engellenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığı gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Discord isimli sosyal medya platformuna Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. Peki, Discord açılacak mı, Discord ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin 11 Ekim Cuma günü yaşanan son gelişmeler...
Son günlerde gündemde yer alan Discord'un kapatılmasına yönelik uygulanacak adımların ne olacağı merak konusu olurken BTK kararı açıklandı. Sosyal paylaşım sitesinin gece saatlerinde açılmaması nedeniyle, Discord açılacak mı? Discord neden açılmıyor, ne zaman erişim engeli kalkacak? soruları siteye girmek isteyen kullanıcıların gündemine geldi.
DİSCORD NEDEN KAPATILDI?
Discord uygulaması üzerinden suç teşkil eden pek çok olayın gündeme gelmesiyle birlikte kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı. Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.
DİSCORD NEDİR?
Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir Amerikan anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.
DİCSORD AÇILACAK MI?
Discord’un ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Bakan Tunç yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti;
Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.
Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir.
Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır.Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz.
Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.
DİSCORD NEDEN KAPATILDI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde ülke gündeminde yer alan konularda adı sıkça geçen Discord uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik erişim engeli getirilip getirilmeyeceği ile ilgili konuştu.
Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.