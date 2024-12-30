Diyanet İşleri Bakanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlar için KPSS ve sözlü sınav sonuçlarına göre 4 bin imam hatip alımı yapacak. Diyanet imam alımı sözlü sınavda adayların Kur’an-ı Kerim bilgisi, dini bilgiler ve hitabet yetenekleri test edilecek. Adaylar, belirlenen KPSS puanlarına göre değerlendirilecek ve sözlü sınavdan başarılı olmaları durumunda Diyanet Akademisi' ne kabul edilecek.







